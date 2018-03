Giovane spaccia droga sotto casa, ma i carabineri lo arrestano

I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 19enne Rinaldo Ballato, sorpreso a spacciare nei pressi della propria abitazione. Dopo aver documentato alcune cessioni di droga in cambio di denaro, i militari hanno deciso di bloccarlo. Il ragazzo aveva con se 10 grammi di marijuana, suddivisa in 9 dosi pronte allo smercio, ed una busta di plastica, nascosta in un comodino posto all’interno di uno sgabuzzino dell’appartamento, contenente circa 40 grammi di marijuana sfusa e un bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.