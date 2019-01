Ladro tenta di rubare una Fiat 500 manomettendo la centralina

Gli agenti di polizia hanno arrestato il pregiudicato Nunzio Di Fazio. In piena notte, due volanti sono intervenute in Largo Favara, nel rione di Monte Po’, per la segnalazione di manomissione di allarme satellitare installato su un’autovettura Fiat 500. Infatti, poco dopo i poliziotti sorprendevano Di Fazio che, munito di centralina, stava cercando di asportare l’autovettura. Si trova ora ai domiciliari.