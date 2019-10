Ladre picchiano una negoziante cinese per rubare soldi e vestiti

I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato due donne del luogo, Alessia Ritrovato Purrometo di 22 anni e Manuela Monteverde di 31, per i reati di rapina e lesioni personali. Le due donne, di cui la 31enne già in affidamento in prova ai servizi sociali in violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale per cui le era già stata comminata una condanna ad un anno di reclusione, avevano deciso di trascorrere una giornata “diversa”.

In particolare, la Ritrovato aveva deciso di rinnovare a costo zero il proprio guardaroba in un negozio di via Delle Industrie gestito da cinesi e quindi, con l’utilizzo di una tenaglia troncatrice, aveva asportato il dispositivo antitaccheggio da un paio di scarpe, occultandole opportunamente all’interno di un capiente zaino. La repentina manovra era stata notata da una dipendente dell’esercizio commerciale che, per il sol motivo d’aver chiesto alla donna contezza di quanto stesse facendo, è stata picchiata con calci e pugni. All’esterno, pazientemente, la attendeva la complice a bordo di una Citroen C1.

La commerciante cinese ha inseguito le fuggiasche che però, pervase da una sorta di delirio di onnipotenza, hanno pensato di rimpinguare anche i propri portafogli. Ritornavano così sui loro passi e, dando alla cinese altre botte, si sono dirette verso la cassa per rubare circa 250 euro e poi allontanarsi definitivamente. La richiesta d’intervento ai carabinieri da parte della negoziante, che visitata dai medici dell’ospedale Gravina di Caltagirone riportava “severa distorsione cervicale, escoriazioni al collo e dell’arto superiore destro” con una prognosi di 21 giorni, ha consentito l’immediato arrivo dei militari. Grazie alla descrizione delle vittime, sono riusciti velocemente a localizzare in Viale Europa le due donne ancora a bordo dell’auto. La perquisizione a loro carico ha consentito di rinvenire capi di vestiario di provenienza furtiva, nonché 3 grammi di marijuana e 4 di hashish. La merce rubata è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre le due donne, espletate le formalità di rito, sono state poste agli arresti domiciliari.