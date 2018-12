Pregiudicato per rapine e furti arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato il 49enne Lucio Pappalardo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici per rapina e furto aggravato commessi nella provincia di Brescia tra il 26 e il 29 luglio 2005 e ad Aci Sant’Antonio il 14 gennaio 2017, dovrà scontare la pena di due anni e 11 mesi di reclusione. Si trova ora a piazza Lanza.