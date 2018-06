Nicolosi, arrestato un coltivatore di skunk con tre piante in casa

I Carabinieri di Nicolosi hanno arrestato nella flagranza il 22enne Agatino Russi del posto, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di una breve ma efficace attività info-investigativa i militari hanno avuto accesso all’abitazione del pusher luogo in cui sono stati rinvenuti e sequestrati: 60 grammi di marijuana, ancora da suddividere in dosi, tre piante di marijuana del tipo “skunk” ed un bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stata relegato agli arresti domiciliari.