Questa notte, gli agenti di polizia hanno arrestato per evasione Francesco Grasso, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. E' stato sorpreso mentre parlava in strada con altre persone. Su disposizione del pm di turno, è stato portato a piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida innanzi al gip.