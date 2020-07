Spacciatore di cocaina arrestato a San Cristoforo: la droga era nel riso

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato il 72enne catanese Carmelo Acireale, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’ attività investigativa svolta dai militari li aveva indirizzati nel quartiere di San Cristoforo, in via Villascabrosa, dove appunto risiede l’uomo che supponevano detenesse droga nella propria abitazione. I carabinieri, bordo di una motocicletta, hanno discretamente pattugliato quella zona fin quando lo hanno notato mentre stava intrattenendosi a parlare con un uomo davanti l’ingresso della sua casa. A quel punto hanno deciso di entrare in azione bloccandolo ed effettuando una perquisizione domiciliare. La ricerca ha avuto un buon esito perché, nascosto all’interno di una confezione di riso, i militari hanno trovato un involucro con circa 5 grammi di cocaina e sul retro di un pensile della cucina hanno rinvenuto un bilancino di precisione con del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi al minuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.