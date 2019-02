Gravina, coppia di spacciatori arrestata con 6 chili di "erba"

I carabinieri di Gravina hanno arrestato Daniele e Orazio Pepe, ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie ad una accurata indagine, i militari hanno potuto fare irruzione in un garage di via Francia, locale nella piena disponibilità dei due fratelli, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 6 chili circa di marijuana e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. Gli arrestati, dopo l’udienza di convalida, sono rimasti nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’erano stati associati dopo l’arresto.