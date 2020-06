A Caltagirone eseguiti due arresti per reati di droga

La Polizia di Stato ha arrestato il calatino Salvatore Piacenti e il catanese Santo Lombardo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri, nell’ambito di un intensificato controllo del territorio,il personale del Commissariato Distaccato di Caltagirone, ha proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Piacenti. Giunti nella villetta, si constatava la presenza di 16 piante di cannabis, di diversa altezza, poste lungo il perimetro del piazzale cementato e di una tettoia. All’interno, in un vano servizi, era stato installato un “grow box”, dedicato alla coltivazione delle piante completo di ventilatore, lampade e termostato digitale, il tutto collegato alla rete elettrica mediante un temporizzatore, con all’interno 8 vasi contenenti altrettante piante di cannabis di diversa altezza; analogamente, ma allestito in modo artigianale, nel box doccia vi era un’altra piccola area con lampada ad incandescenza, termostato, piccolo ventilatore e collegamento alla rete elettrica tramite un trasformatore e un temporizzare con all’interno altri 4 vasi contenenti piante simili alle precedenti e di varia altezza. Inoltre, all’interno del mobile bagno si riscontrava la presenza di numerose bottiglie di concimi e veniva rinvenuta una scatola in metallo ancora termosigillata contenente 3 “semi di cannabis per collezionista”. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre Salvatore Piacenti è stato tratto in arresto per il reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Santo Lombardo è stato invece fermato per strada e sottoposto a controllo.Nella sua auto è stata rinvenuta una busta contenente un consistente quantitativo di marijuana, del peso complessivo di 700 grammi. Pertanto, ultimate le formalità di rito, Lombardo è stato associato presso la Casa Circondariale di Caltagirone.