Ha in casa 115 dosi di "eba": lo arrestano e viene subito liberato

Gaetano Finocchiaro è stato arrestato per spaccio di stupefacenti dalla polizia etnea. All’interno della propria abitazione si era dato allo smercio di sostanze stupefacenti: è stato infatti trovato in possesso di 115 dosi di marijuana, con annesso materiale di confezionamento e bilancino di precisione. Aveva inoltre allestito un impianto di videosorveglianza all’interno dell’immobile, con cui veniva controllata tutta la zona esterna per eludere i controlli delle forze di polizia. A seguito dell’arresto è stata disposta la convalida con immediata liberazione.