Nascondeva in un'aiuola la marijuana da spacciare: arrestato

Carlo Cutrona è stato arrestato in via Plaja, a San Cristoforo, dalla polizia che lo ha colto sul fatto mentre prelevava marijuana da un'aiuola per poi venderla ad alcuni acquirenti al prezzo di 10 euro. Nello spazio verde erano nascoste altre due stecchette da due grammi ciascuna. Cutrona si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.