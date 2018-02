Trafficante di droga catanese arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Catania hanno arrestato il 41enne catanese Marco Filippo Titola,condannato dai giudici per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. I fatti contestati si riferiscono a reati commessi tra il 2012 ed il 2013, per i quali gli è stata comminata una pena equivalente ad anni 5 di reclusione. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza.