Arte, musica e laboratori: tornano le domeniche di Land

Tornano le domeniche di Land. La Nuova Dogana dà il benvenuto alla stagione invernale con una giornata ricca di iniziative per grandi e piccini, all’interno di un luogo che, da anni ormai è la casa dei catanesi.

Domenica prossima, 9 dicembre, il mondo di Land si animerà di iniziative, spettacoli, laboratori, mostre e tanto altro, un programma ricco e variegato per la felicità di grandi e piccini. All’interno degli spazi completamente rinnovati nella concezione e nei colori, saranno tantissime le attività organizzate da Land e dagli amici di Land, negli anni sempre più numerosi ed entusiasti.

“Le domeniche di Land - afferma Alessandro Scardilli, vero motore della Nuova Dogana - sono un momento unico per trascorrere la giornata in completa spensieratezza. I catanesi le amano e le attendono con ansia e noi, anche quest’anno, abbiamo deciso di ideare un programma che possa fare contenti proprio tutti, grandi e piccini”.

Come ogni anno, saranno tante le iniziative artistiche e laboratoriali, ma ci sarà tanto spazio anche per il teatro, la salute, il benessere, la musica e il divertimento.

La mattina, dopo aver preso un ottimo caffè nella caffetteria di Land, sempre aperta e a disposizione di tutti gli avventori, si potrà partecipare ad esempio ai laboratori creativi per i bambini tra cui “Yellow submarine”, a cura di Giamina Croazzo o al “Circo delle nuvole”, laboratorio di falegnameria a cura di “La giocattolaia”, o ancora alla creazione di sculture e palloncini, con Soemia della compagnia Circo storto.

Ma Land è anche arte. Alle 11:00 si potrà assistere all'apertura e alla presentazione di due mostre: D notturni, pirateria e allunaggi con le illustrazioni di Gianni de Conno e Human Right, mostra di illustrazioni libri d'arte a cura degli studenti dell'accademia di Belle Arti di Catania.

Per i più grandi, in cerca di benessere e relax, si terranno anche lezioni di yoga, con la maestra Marcia Luisa Toledo e quelle di pilates con il maestro Alessandro Di Carlo. E ancora danza contemporanea, con Annalisa Lanno. Nel pomeriggio si potrà assistere all’esibizione della Scuola Popolare Sambazita, a cura dell’associazione Gammazita,

Il ristorante di Land aprirà i battenti alle 13 per il pranzo animato dal Circo di Cartunia, prima del programma pomeridiano, con La ballata dei Giganti, a cura di Cartura e di Areasud, le lezioni di Tai Chi Chuan a cura dell'insegnante Paolo Consoli dell'associazione Toum Sicilia, e ancora il Bubble show, a cura di Circo storto. Alle 17:00 ci sarà tempo anche per il tè delle 5, con l'apertura della Tirum di Land e alle 18:00, per entrare nel vivo dell’atmosfera natalizia, si svolgerà lo spettacolo Novena animata.

Una giornata ricca, che si concluderà alle 21:00 con il live di Parimpampum, il gruppo che canta le sigle dei cartoni animati divertendo i bambini e facendo tornare piccoli anche gli adulti.