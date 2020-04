Sindacato Asia Usb: "Blocco affitti per studenti e precari"

La Regione Siciliana ha stanziato 7 miliardi per sostenere gli studenti siciliani fuorisede. La Rete nazionale Noi Restiamo e il Sindacato inquilini ASIA-USB considerano i fondi "un parziale risultato che conferma la necessità di continuare la mobilitazione per ottenere il blocco del pagamento di affitti e utenze per gli studenti, i giovani e i precari".

"Lo abbiamo sempre detto: l'organizzazione è la chiave della vittoria - spiegano i sindacati -. Per questo, apriamo uno Sportello online per aiutare gli studenti fuorisede che potranno accedere al bando e ottenere gli aiuti economici erogati dall’ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) della Regione Siciliana. Si tratta tuttavia di una prima risposta, timida e tardiva, sulla quale sottolineiamo che: potranno beneficiare di questi fondi solo coloro che sono ancora fisicamente nella loro sede universitaria dal 31 di Gennaio (criterio della permanenza)".

"Si parla ancora di calcolo ISEE - prosegue la nota - modello assolutamente inadeguato per certificare la situazione economica in questa situazione di emergenza, oltretutto con un limite massimo estremamente basso di soli 23mila euro (criterio economico). Gran parte dei fondi escludono coloro che hanno deciso di prendere residenza nella città in cui studiano (criterio della residenza). Infine, bisogna riconoscere che siamo di fronte ad un vero e proprio trasferimento monetario dal Sud alle grandi proprietà immobiliari delle città del Nord e del Centro, che da sempre lucrano sul caro affitti subìto sulla propria pelle da giovani lavoratori e studenti fuorisede".

"Non possiamo per questo fermarci qui, non siamo soddisfatti di un riconoscimento parziale che rivolge solo ad alcuni un sostegno economico per affitti e utenze. Il Governo e le Regioni non ci regaleranno nulla: la nostra mobilitazione continua finché non otterremo il blocco per tutti i giovani, gli studenti e i precari, senza disparità di trattamento regionali", concludono le sigle sindacali.