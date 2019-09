Aiuti agli anziani, a Gravina via all'assistenza domiciliare

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso rende noto che sono stati assegnati 35 voucher di servizio destinati all'assistenza domiciliare degli anziani che possedevano i requisiti. "Con l'assegnazione di questi buoni di servizio ai beneficiari – ha commentato il primo cittadino - daremo continuità all'assistenza fino alla fine di quest'anno per un numero complessivo di 1451 ore, tenuto conto delle esigenze definite nell’apposito piano personalizzato, predisposto dai nostri servizi sociali insieme all'utente stesso o al referente familiare".

A spiegare i dettagli e la natura delle prestazioni erogate è l'assessore ai Servizi sociali Franco Licciardello. "La misura tende a favorire, nella misura più ampia possibile, la permanenza del soggetto anziano o comunque non autosufficiente nel contesto socio-familiare di appartenenza, superando, così, il ricorso a forme di ricovero o ospedalizzazione non necessarie né indispensabili. Le prestazioni verranno erogate da personale appartenente agli enti no profit accreditati e riguardano attività varie – ha specificato Licciardello – dal governo della casa, all'aiuto per la preparazione dei pasti fino all'accompagnamento esterno per disbrigo pratiche".