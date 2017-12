Mascalucia, al via progetto di assistenza per i malati gravi e disabili

I disabili, gli anziani sottoposti a cure periodiche e i malati oncologici e tutta la parte svantaggiata della cittadina mascaluciese potranno usufruire, a partire dal mese di febbraio, di un servizio gratuito denominato “Mobilità garantita”. Lo ha comunicato il sindaco di Mascalucia Giovanni Leonardi, che ha siglato un Protocollo d’Intesa tra Comune, Pmg Italia e l’Oda per il progetto biennale. "Fra qualche mese prenderà il via – ha comunicato il Sindaco - un importante progetto per la mobilità dei soggetti svantaggiati, per i disabili, per gli anziani e i malati oncologici, per tutti coloro che hanno bisogno di essere accompagnati per usufruire di prestazioni che sono necessarie di volta in volta. Il servizio è gratuito per i cittadini e per il Comune è a costo zero".

"La Pmg è una Spa nazionale – ha spiegato Antonella Dipietro, responsabile Pmg relazione con gli Enti - interviene laddove c’è necessita e richiesta; in questi casi forniamo mezzi in comodato d’uso gratuito, in questo caso per due anni. Il Comune mette solo il patrocinio gratuito, mentre l’Oda metterà a disposizione l’autista e il carburante. Il servizio sarà utilizzato anche dai Servizi sociali". Per usufruire del servizio i singoli cittadini dovranno telefonare ad un numero verde che sarà reso noto nel mese di febbraio, periodo in cui il servizio dovrebbe prendere il via.

"Il progetto è di vitale importanza – ha concluso Giuseppe Aianò - perché aiuterà a rendere la vita indipendente a tutte le persone svantaggiate. Nel mese di gennaio il progetto sarà illustrato nei dettagli anche alle aziende e alle attività commerciali del territorio".