Ast, potenziate le corse Catania-Acireale-Valverde

Corse autobus intensificate e pullman ripristinati per il sollievo degli utenti del territorio di Valverde. Si tratta delle ultime misure messe in campo dall'Azienda siciliana Trasporti di concerto con l'assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone.

Nei giorni scorsi una nota dell'azienda inviata ai consiglieri comunali di Valverde Filippo Macrì e Lucia Tuccitto ha formalizzato le novità: l'AST ha intensificato le due tratte verso Catania e Acireale con l'aggiunta di un pullman - alle ore 6:50 - proveniente da Aci S.Antonio e diretto a Catania, mentre un'altro autobus è stato aggiunto al primo proveniente da Catania verso Acireale (Piazza Dante) alle ore 7:05. Infine, la corsa delle ore 14:15 da Acireale (Piazza Dante) per Valverde e Catania è stata ripristinata.

"Il Governo Musumeci ritiene strategica la razionalizzazione dei servizi che vengono erogati sul territorio - commenta l'assessore Falcone - attraverso un'azione di efficientamento che metta al primo posto le istanze dei siciliani ogni giorno a confronto con il trasporto pubblico, ma anche l'uso quanto più proficuo possibile delle risorse investite dalla Regione".

Delle proteste delle ultime settimane e dei disservizi patiti da studenti e lavoratori, tra cui sovraffollamento, ritardi costanti e carenza di linee a servizio di Valverde, si era poi discusso nel corso di un confronto fra il coordinatore AST Nuccio Giaccotto e i consiglieri Macrì e Tuccitto. "La politica deve essere produttiva - aggiungono i consiglieri Macrì e Tuccitto - e risolvere i problemi che mettono a dura prova le normali attività quotidiane di una comunità. Ringraziamo l'assessore Marco Falcone per l'immediato interesse e la vicinanza assicurata a Valverde, nonché l'Ast e il coordinatore Giaccotto - concludono - per l'impegno e la tempestività nel ridare efficienza ai trasporti nel nostro territorio".