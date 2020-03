Aziende e volontari donano mascherine ai poliziotti

In questi travagliati giorni di emergenza sanitaria, sono in molti che, per esigenze lavoro e per mantenere i servizi necessari, si espongono a rischi di contagio da coronavirus, tra tutti questi anche i poliziotti che giornalmente pattugliano le vie del centro catanese, vigilando sia sull’osservanza delle prescrizioni anti contagio, sia sulla sicurezza dei cittadini, senza dimenticare il servizio di soccorso pubblico che la polizia presta particolarmente in questa delicata situazione. Con grande sollievo, e con altrettanto grande gratitudine, i poliziotti, donne e uomini delle Volanti di Catania hanno accolto la donazione di un cospicuo numero di mascherine protettive, offerte dall’amministratore della ditta MIBA Srl, dalla titolare della ditta Startex e dall’Associazione onlus “Amici della Speranza”. Indubbiamente, i poliziotti faranno buon uso delle preziose mascherine e grazie alla generosità dei donatori sarà possibile garantire un servizio sempre più efficiente ed efficace a tutti i catanesi, anche in questo difficile momento. Sentimenti di stima e gratitudine per i già nominati benefattori sono stati espressi anche dal Questore di Catania dott. Mario Della Cioppa che ha grandemente apprezzato questo gesto che testimonia un profondo senso civico, di umanità e di affezione per le Istituzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.