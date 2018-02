Minaccia di morte la compagna e si barrica in casa con i figli: denunciato

A Barriera, dopo un litigio per futili motivi con la compagna, un uomo si è barricato in casa con i figli minori. La donna si è rivolta agli agenti del commissariato Borgo-Ognina dopo essere stata cacciata di casa e minacciata che, nel caso in cui fosse tornata, sarebbe stata uccisa a coltellate. L'aggressore le avrebbe distrutto il cellulare durante il diverbio rinchiudendosi poi nell'abitazione con i minori.

I poliziotti sono intervenuti sul posto verificando che i bambini stessero bene e non avessero subito alcun danno. L'uomo ha confermato i fatti denunciati dalla vittima e per questo è stato indagato per il reato di minacce e danneggiamento aggravato ai danni della propria compagna e segnalato ai servizi sociali competenti.