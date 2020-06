Beccati con 5 chili di marijuana: arrestati tre acesi

I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato il 37enne Davide Arcidiacono, il 26enne Giuseppe Mammino e la 31enne Alfina Torrisi, tutti di Acireale, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico i militari stavano pattugliando a Riposto la zona di via Strada per contrastare il fenomeno della microcriminalità quando in lontananza, hanno visto l’approssimarsi di due Smart For Two che procedevano accodate a forte velocità. Entrambe le auto si erano fermate in prossimità di un palazzo e Arcidiacono, una volta sceso, aveva fatto un sopralluogo e dopo aveva preso dal bagagliaio dell'altra Smart una grossa busta in plastica di colore nero. Così i carabinieri sono intervenuti e hanno perquisito i presenti e le autovetture scoprendo che all’interno del sacco prelevato vi erano 5 buste di marijuana per un peso totale di 5 chili. I tre adesso si trovano nel carcere catanese di Piazza Lanza.

