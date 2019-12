Beccati all'imbarco per la Sicilia con 5 chili di cocaina: arrestati

Li hanno beccati in auto con a bordo oltre cinque chili di cocaina. Per questo motivo Camillo Filippello, 36enne, già noto alle forze dell’ordine, e Salvatore Contarino, 40enne, incensurato, entrambi di Acireale, sono stati arrestati dai carabinieri agli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia.

I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno deciso di controllare i due uomini che viaggiavano a bordo di una Fiat 600. Dopo aver intimato l’Alt e insospettiti dal loro comportamento hanno deciso di perquisirli, e grazie anche al fiuto dei cani antidroga, hanno scovato la cocaina, nascosta in involucri di plastica all’interno del pannello dello sportello anteriore sinistro dell’autovettura. Dopo le formalità di rito, i due siciliani sono stati associati nella Casa circondariale di Arghilllà, a disposizione del magistrato in attesa della convalida dell'arresto. Il successo conseguito dai carabinieri della Radiomobile di Villa San Giovanni, è riuscito a sottrarre alla criminalità 500 mila euro.