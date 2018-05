Biancavilla, evade dai domiciliari e passeggia in centro: arrestato

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 24enne Antonio Galvagno per evasione. I militari di pattuglia la scorsa notte durante un controllo del territorio lo hanno riconosciuto e fermato mentre a piedi percorreva una strada del centro cittadino, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.