Biancavilla, svaligia un'appartamento: arrestato 26enne

I carabinieri d di Biancavilla hanno arrestato il 26enne catanese Giuseppe Torrisi ritenuto responsabile nel concorso in furto aggravato. Ieri pomeriggio, con l’aiuto di altri due complici poi riusciti a fuggire, ha svaligiato un’abitazione in quella via Cellini, rubando diversi oggetti di valore, un fucile cal.12 marca Pietro Beretta e delle cartucce dello stesso calibro.

I militari d avvertiti tramite la telefonata fatta da alcuni vicini, che avevano sentito uno strano trambusto provenire da quell’immobile, hanno immediatamente attivato un dispositivo di ricerca dei malviventi che in poco tempo ha consentito la cattura del malvivente, avvenuta nelle campagne di Contrada Ciappe ed il recupero dell’intera refurtiva. Quanto rubato è stato restituito al proprietario, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.