Mafia, blitz contro il clan Santapaola-Ercolano: tutti i nomi e i volti degli arrestati

Una vasta operazione antimafia tra Acireale e Aci Catena condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Catania ha colpito il clan Santapaola-Ercolano. Arrestate 18 persone accusate di di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni con l’aggravante del metodo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, tentato omicidio, detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Tra gli arrestati anche l’ex deputato regionale Udc Raffaele Nicotra detto ‘Pippo’.

Grazie alle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia nel corso delle indagini i militari hanno potuto accertare le responsabilità degli indagati, in relazione anche alla loro appartenenza ai due ordini della cosca. Sono finiti in manette: Fabio Arcidiacono, 34 anni (condotto nel carcere di piazza Lanza), Fabrizio Bella,54 anni (condotto nel carcere di Caltanissetta), Rodolfo Bonfiglio, 38 anni già detenuto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, Cirino Cannavò, 46 anni (agli arresti domiciliari), Fabio Vincenzo Cosentino, 40 anni (condotto nel carcere di Agrigento), Gianmaria Tiziano Cosentino, 37 anni (condotto nel carcere di Palermo), Danilo Tommaso Failla, 39 anni (condotto nel carcere di Caltanissetta), Salvatore Nunzio Fonti, 48 anni (condotto nel carcere di Caltanissetta), Camillo Grasso, 50 anni (condotto nel carcere di Caltanissetta), Antonino Francesco Manca, 40 anni, in atto detenuto nel carcere di Noto, Mariano Massimino, 32 anni, (condotto nel carcere di piazza Lanza), Mario Nicolosi, 52 anni (condotto carcere Caltanissetta), Raffaele Giuseppe Nicotra, 62 anni (condotto nel carcere di Bicocca), Camillo Pappalardo, 48 anni (condotto nel carcere di Palermo) Concetto Puglisi, 37 anni (condotto nel carcere di Agrigento), Giuseppe Rogazione, 44 anni (condotto nel carcere di Agrigento), Santo Paolo Scalia, 44 anni (condotto nel carcere di Palermo) e Stefano Sciuto, 36 anni, già detenuto nel carcere di Asti.