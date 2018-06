Borgo-Ognina, controlli per 10 pregiudicati ai domiciliari

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli straordinari volti a verificare la regolare permanenza in casa dei soggetti sottoposti alle misure degli arresti domiciliari. 10 soggetti, pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria competente per inadempienza agli obblighi derivanti dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, sono stati indagati in stato di libertà 5 persone; di cui una per la mancata firma a seguito di un provvedimento Daspo, imposto dal Questore di Catania in occasione di una partita della squadra del Catania; altre due persone per mancato versamento del deposito cauzionale della somma di euro 2000,00 derivante dall’irrogazione della misura della Sorveglianza Speciale di P.S, infine altri due soggetti per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.