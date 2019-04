Piano Tavola, a fuoco un bus della Ferrovia Circumetnea

Un incendio si è verificato questa mattina lungo la Circonvallazione, a Piano Tavola, in territorio di Belpasso. A prendere fuoco un bus della Ferrovia Circumetnea. L'autista avrebbe riferito di essere da solo e in fase di rientro al capolinea, quando il mezzo si è incendiato. Non risultano, quindi, feriti. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e un'autobotte dalla sede centrale di Catania.