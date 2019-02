"C'è posta per te", ma il postino era un carabiniere: arrestato pusher

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un 44enne del posto, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari, osservati i metodi utilizzati dal pusher, avvezzo a “piazzare” la droga da casa e restio ad aprire la porta, se non dopo aver controllato per bene dalla finestra se dietro l’uscio vi fosse un cliente o un potenziale pericolo per la propria “attività”.