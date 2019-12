Cade lampione su passante mentre allestiscono luci di Natale in via Etnea

Una prima domenica "natalizia" che fa registrare un incidente in via Etnea, all'altezza della Rinascente, mentre erano in corso le operazioni per montare le luminarie. Infatti un lampione è caduto rovinando a terra e colpendo leggermente una donna alla testa che è rimasta ferita.

E' stata subito chiamata un'ambulanza e sul posto sono intervenuti i carabinieri. C'è da accertare se le operazioni delle luminarie siano state svolte con tutti i crismi della sicurezza.