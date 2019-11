Presentata la nuova edizione del calendario dei carabinieri | Video

E' già pronto per essere sfogliato il calendario annuale dei carabinieri del 2020. Il comandante provinciale Raffaele Covetti ha ne ha illustrato stamane il contenuto al comando provinciale di piazza Verga. Insieme a lui a fare gli "onori di casa" c'erano il comandante del reparto operativo Piercarmine Sante Sica ed il comandante di stazione Alfio Polisano. Prodotto editoriale con una tiratura di oltre un milione di copie, il calendario storico dell’Arma dei carabinieri è un oggetto ambito anche dai collezionisti, che possiamo trovare tanto nelle private abitazioni quanto nei luoghi di lavoro e di ritrovo. Nato nel 1928, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949, la pubblicazione del calendario è giunta alla sua 87esima edizione. Venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete, con le sue tavole, della vicinanza dell’Arma ai cittadini e all’Italia.

Un calendario da leggere

Quello del 2020 è un calendario “narrativo”, da leggere. Racconta del quotidiano eroismo dei carabinieri, attraverso le tavole realizzate dall’artista Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, esponente della transavanguardia, che ha visto le proprie opere esposte permanentemente in alcuni dei principali musei internazionali, tra cui il Metropolitan Museum di New York, accompagnate dai testi scritti da Margaret Mazzantini, vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello.

La storia del calendario

Attraverso l’arte di Mimmo Paladino e la scrittura di Margaret Mazzantini si ripercorrono scene di quotidiana straordinarietà, che vogliono raccontare la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo con cui ogni militare dell’Arma svolge il proprio servizio. Questo il senso della copertina dal fondo color oro, che oltre a richiamare la tradizione estetica del passato - riprende l’oro utilizzato nei mosaici di Ravenna e dai maestri senesi, celebrando il ricordo della prima medaglia d’Oro al valor militare, concessa il 5 giugno 1920, all’Arma dei Carabinieri per la partecipazione al primo conflitto mondiale. Rimanendo legati alla tradizione, nella pagina centrale il Carosello, rappresentazione storica della carica di Pastrengo del 1848, epica battaglia in cui un drappello di carabinieri a cavallo, per difendere e salvare Re Carlo Alberto, si diresse contro il nemico, meglio armato e numeroso, sconfiggendolo. L’agenda storica 2020, incentrata sul tema “il Centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo D’Acquisto”, con numerosi inserti guida il lettore attraverso le varie tappe della storia dell’importante istituto di formazione fino alla moderna Scuola Marescialli e Brigadieri, raccontandone l’evoluzione e le varie sedi utilizzate a partire dal lontano ‘800. La seconda parte è dedicata alla vita di un nostro eroe che alla Scuola Marescialli si è formato, Salvo D’Acquisto.

Altre iniziative editoriali

L’iniziativa è stata inoltre occasione per presentare altre due apprezzate opere editoriali: il calendarietto da tavolo, dedicato alle piazze d’Italia (tra le quali la piazza Duomo di Catania per il mese di maggio) ed il planning da tavolo che racconta la Banda dell’Arma dei carabinieri, nel centenario della sua istituzione.