Caltagirone, stalker finisce in carcere dopo escalation di minacce

Si è conclusa in carcere l’escalation di continue minacce, violenze e sopraffazioni messe in atto dal pregiudicato F.F. nei confronto della ex compagna. L’uomo, residente nel comune di Caltagirone, era già stato oggetto delle “attenzioni” degli agenti della polizia. Era stato già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e poi, anche a seguito delle numerose infrazioni riscontrate e denunciate dalla vittima, alla più grave misura degli arresti domiciliari.



Ma ciò non è bastato: l’uomo, di origini sudamericane ma cittadino italiano, ha continuato a perseguitare la ex, incurante delle prescrizioni impostegli con gli arresti domiciliari, utilizzando ogni mezzo: dai pedinamenti alle minacce via social network. I poliziotti, che hanno raccolto le puntuali denunce della vittima, hanno fatto il punto della situazione, tracciando quello che in tutta evidenza sembrava un percorso in ascesa verso più gravi conseguenze per la donna, tanto da metterne a rischio la sua incolumità.



Della situazione è stata la Procura della Repubblica che ha richiesto, e ottenuto, l'arresto e la reclusione dell'uomo.

Così gli agenti del commissariato di Caltagirone, nel primo pomeriggio di ieri, hanno portato l’uomo in carcere e mettendo fine, in tal modo, a quella che si annunciava già come l’ennesima tragedia.