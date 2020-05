"Campagna Amica", riapre il mercatino della domenica

Domenica 31 maggio alle 8.00 riapre il mercato Campagna Amica di Catania di Piazza Verga. Finisce così il periodo di chiusura determinato dalle norme anti – Covid e si riparte con la vendita diretta degli agricoltori che in questo periodo offrono soprattutto tanta frutta di stagione. I consumatori potranno ritrovare anche all’aperto i produttori agricoli che hanno continuato a lavorare anche nel Mercato Campagna Amica di Via Crispi non facendo mai mancare le tantissime produzioni a chilometro zero della Sicilia. L’accesso, fino alle 14.00, sarà monitorato e tutti dovranno indossare i dispositivi di sicurezza.

