Camporotondo Etneo, va in giro con lo scooter rubato: pregiudicato arrestato

I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno denunciato un romeno di 24 anni, residente a Tremestieri Etneo, ritenuto responsabile di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Durante il controllo del territorio, la pattuglia lo ha fermato mentre girava in sella ad uno scooter Honda SH 125, senza targa, all’interno del Villaggio Abate a Camporotondo Etneo.

Il mezzo, come accertato in banca dati, era stato rubato a Catania il 6 giugno scorso. Sotto la sella i carabinieri hanno trovato e sequestrato diversi utensili, comunemente utilizzati dai ladri per forzare proprio le serrature delle auto e dei motocicli. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.