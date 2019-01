Cannizzaro, ambulanze in Pronto soccorso: "box di ripristino" abbrevia i tempi

Il box di ripristino contiene presìdi medico-chirurgici (quali fermacapo, collari, stecco-bende, stabilizzatori etc.) che possono essere scambiati con quelli eventualmente in uso al paziente, in modo da velocizzare lo “sbarellamento”