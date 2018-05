Cantieri della metro, cassa integrazione per 84 dipendenti

Sarò applicata la Cassa integrazione guadagni ordinaria per gli 84 lavoratori (55 operai e 29 impiegati) in esubero dei 205 complessivi della Cmc Ravenna impegnati nella realizzazione di due lotti della metropolitana di Catania.

L'accordo è stato siglato tra l'azienda e i sindacati, e reso noto dal sindaco Enzo Bianco sottolineando che "le professionalità acquisite non saranno disperse, in attesa dell'apertura del cantiere per la realizzazione della tratta della Metropolitana Stesicoro-Aeroporto".

"Una soluzione - ha affermato Bianco - raggiunta grazie all'approccio costruttivo messo in atto da impresa, sindacati e lavoratori, che si sono confrontati con serietà e responsabilità. Un grazie di cuore a tutti per avere salvato posti di lavoro e salvaguardato importanti professionalità".