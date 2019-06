Mineo si prepara alla chiusura del Cara: previste proteste

Il prossimo mercoledì 26 giugno alle ore 19 si terrà a Mineo un incontro in via Ducezio 21, per discutere sul futuro degli ex lavoratori del Cara. A questa prima assemblea, organizzata dai Circoli “Rosario Pepe” di Mineo e “Don Luigi Sturzo” di Caltagirone, seguirà un secondo incontro il 27 giugno alle ore 18.30 in via Roma 215 a Caltagirone.

Le due assemblee indette saranno utili a programmare una nuova mobilitazione a sostegno delle proposte già avanzate dal comitato "Emergenza Calatino 2019", a cominciare dall’istituzione di un bacino occupazionale a favore degli ex lavoratori del Cara di Mineo e dell'inserimento del territorio nella perimetrazione della Zona Economica Speciale, che sta per definire la Regione siciliana. "Chiediamo attenzione per questo territorio - sottolinea Paolo Ragusa, Presidente del Circolo “Don Rosario Pepe” di Mineo - che non può essere abbandonato al proprio destino. Stiamo pensando a nuove e clamorose iniziative di protesta che vogliamo portare avanti sempre in sinergia con tutte le forze sociali e i rappresentanti istituzionali del comprensorio. Nel frattempo rimbocchiamoci le maniche per offrire agli ex lavoratori del settore una nuova prospettiva di occupazione, capace di restituire loro reddito e dignità".