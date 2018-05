"Carmen Consoli & Friends", 1 giugno: provvedimenti di circolazione in piazza Duomo

In occasione del concerto "Carmen Consoli & Friends", in programma venerdì 1 giugno in piazza Duomo, la direzione Polizia municipale e Utu ha disposto alcuni provvedimenti di circolazione. In particolare, fino a sabato 2 giugno è istituito il divieto di accesso in piazza Duomo, incluso il tratto da Porta Uzeda alla piazza. Il divieto è valido per tutti i veicoli eccetto che per i mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso e autorizzati.

Percorsi alternativi trasporti Amt

503 Piazza Borsellino, Via Alcalà, Via C. Colombo, Via Plebiscito, percorso regolare fino Via Crociferi, Via V. Emanuele (a destra), Via Plebiscito (a sinistra), Via C. Colombo, Via Alcalà, Piazza Borsellino.

504M Percorso regolare fino a Via Garibaldi, Via S. Martino, Via V. Emanuele, Via Plebiscito (a destra), parcheggio di Via Plebiscito.

830 Dal Villaggio S. Agata percorso regolare fino Via Garibaldi, Via S. Martino, Via V. Emanuele, percorso regolare in direzione Villaggio S. Agata.

902 Da Piazza della Repubblica, Corso Martiri della Libertà, Piazza Papa Giovanni XXIII, Via VI Aprile, Piazza dei Martiri, Via V. Emanuele, Via Porticello, Piazza Borsellino, Via Alcalà, Via C. Colombo, Via Plebiscito, Via V. Emanuele (a sinistra), percorso regolare fino a Via Garibaldi, Via Plebiscito (a destra), Via C. Colombo, Via Alcalà, Via Dusmet, Via VI Aprile, Stazione Centrale, Corso Martiri della Libertà, Piazza della Repubblica.

932 Da Piazza della Repubblica percorso regolare fino V ia V. Emanuele, V ia Porticello, Piazza Borsellino, Via Mulino S. Lucia, Via C. Colombo, Via D. Tempio, Faro Biscari, Via Acquicella Porto, Via Adamo, Via della Concordia, Via Acquicella, Piazza Palestro, V ia Palermo, V ia Aurora, Piazza Risorgimento, percorso regolare in direzione Monte Po. Proveniente da Nesima percorso regolare fino a Piazza Palestro, Via Acquicella, Via della Concordia, Via Adamo, Via Acquicella Porto, Faro Biscari, Via D. Tempio, Via C. Colombo, Via Mulino S. Lucia, Via Dusmet, percorso regolare in direzione Piazza della Repubblica.

Divieto di accesso ai pedoni

Dalle ore 14 di venerdì 1 giugno sino alle ore 3.00 di sabato 2, inoltre, è istituito il divieto di accesso ai pedoni in piazza Duomo, incluso il tratto da Porta Uzeda alla piazza, e nelle vie: Vittorio Emanule II, da via Spadaro Grassi a via Raddusa; Garibaldi, da via Spadaro Grassi a piazza Duomo; Erasmo Merletta, da via Roccaforte a piazza Duomo; Etnea, da piazza Università a porta Uzeda. La Polizia municipale vigilerà per assicurare il rispetto delle disposizioni stabilite.