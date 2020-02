Carnevale, la mascotte 'Lavika' in visita al reparto Pediatria di Acireale

Allegria mista ad emozione stamani all’ospedale di Acireale, nei reparti di Pediatria e di Neuropsichiatria infantile, i cui piccoli pazienti hanno trascorso momenti di spensieratezza attraverso l’iniziativa promossa dalla Fondazione Carnevale di Acireale e curata nei dettagli da Francesca Bonanno, pronta ad indossare i panni di Lavika, mascotte dell’evento carnascialesco. A suo fianco anche gli animatori che hanno regalato qualche sorriso ai bambini ricoverati che già, quotidianamente, ricevono le attenzioni dell’Avesci, per l’occasione presente con il presidente, Carmen Pulvirenti. Il piacevole siparietto si è svolto alla presenza di Gaetano Cundari e Gaetano Bonanno, presidente e consigliere della Fondazione Carnevale di Acireale, dell’assessore al Turismo, Fabio Manciagli, accolti dal dott. Nuccio Raneri, vicedirettore sanitario del nosocomio acese, dal dott. Angelo Rito Sciacca, primario del reparto di Pediatria, e dalla dott.ssa Vera Primavera, caposala. Lo spettacolo è stato riproposto, poi, nel reparto di Neuropsichiatria infantile, diretto dal dott. Renato Scifo. Domani, sabato 15, alle 17, nel solco delle iniziative a sfondo sociale dall'IPAB "Santonoceto" di concerto alla Fondazione Carnevale di Acireale, nella sede del "Collegio Santonoceto", sita su corso Umberto 188, verrà inaugurata l'esposizione di un manufatto in cartapesta realizzato dai giovani diversamente abili dell'associazione "Dolce età", presieduta da Nello Garufi, coinvolti in varie iniziative dal commissario dell'IPAB acese, dott. Santo Primavera, il quale interverrà assieme all'assessore regionale alla Famiglia, on. Antonio Scavone.