Festa del 25 aprile a Catania, oscurati i manifesti di Casa Pound

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, le forze dell'ordine hanno coperto uno striscione esposto nei pressi della sede di Casapound di via Mascali, a Catania. Sono stati oscurati anche tutti i manifesti dell'Associazione di studenti "Blocco Studentesco" - come riferito dall'associazione politica di destra - e lo striscione in ricordo dello storico reggente della sezione di Acca Larenzia, Carlo Giannotta.