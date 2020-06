Castiglione, arriva il "voucher degli eroi" per medici e forze dell'ordine

Buoni vacanza per gli addetti alla sanità, forze dell'ordine e personale della Protezione civile, impegnati in questi mesi nell'emergenza Covid-19 in tutta Italia. L'iniziativa è del Comune di Castiglione di Sicilia che ha pubblicato un bando per la concessione dei 'voucher degli eroi' fino a 200 euro a chi vorrà soggiornare nella cittadina del Catanese durante il 2020. Destinatari saranno i richiedenti da tutta Italia che a vario titolo sono stati impegnati nel settore sanitario (medici, infermieri, volontari), nelle forze dell'ordine, nella Protezione civile. Lo stesso bando, che porta la firma del sindaco Antonino Camarda e dell'assessore al Turismo Dania Papa, prevede, inoltre, visite guidate gratuite nel borgo, corsi di avvicinamento al vino con la collaborazione dell'Enoteca regionale per la Sicilia orientale, escursioni lungo gli itinerari e alla scoperta delle grotte nel Parco dell'Etna e nel Parco fluviale dell'Alcantara.

"Le istanze, da presentare via Pec entro il 5 luglio, saranno valutate e inserite in apposita graduatoria in base alla durata del soggiorno e del numero dei componenti del nucleo familiare - spiegano dal Comune -. L'iniziativa, oltre a voler essere un attestato di stima per il lavoro svolto da queste categorie professionali, punta a far ripartire i flussi turistici verso Castiglione, finora tra le mete più visitate della provincia di Catania per il suo caratteristico borgo medievale e il suo patrimonio paesaggistico ed enogastronomico".