Il consiglio comunale di Catania approva il 'regolamento verde'

"L’approvazione del Regolamento del Verde in Consiglio comunale è un traguardo che salutiamo con entusiasmo. Anche Legambiente ritiene di aver dato un contributo importante a questo risultato e che si sia approvato uno strumento fondamentale per avere una città più vivibile, ecosostenibile e a misura di cittadino e che abbia più cura del proprio patrimonio verde". E’ quanto afferma il presidente del circolo di Legambiente Catania, Viola Sorbello. Quello del Regolamento del verde è stato un iter complesso che avrebbe potuto concludersi anche nella parte finale della precedente legislatura se il Consiglio comunale fosse riuscito ad avere il numero legale necessario per approvare il provvedimento.

"Non possiamo che essere grati, invece – aggiunge Sorbello - al Consiglio comunale in carica per aver ripreso e portato a termine il percorso con una sensibilità comune a tutte le forze politiche. Il Regolamento codifica comportamenti da tenere nella gestione del verde pubblico e privato sulla base dei contributi scientifici forniti da molti esperti della materia, agronomi, biologi, ambientalisti. Ad esempio il tema delle potature degli alberi è stato uno dei nodi al centro del regolamento. Legambiente, svolgendo sempre un ruolo propositivo e talvolta di mediazione, ha sempre promosso un incremento, la cura e difesa delle alberature, battendosi per evitare ad esempio le “capitozzature” ed effettuare potature e piantumazione con le corrette stagionalità. Su un altro fronte, ha compreso, però, che in certe situazioni può prevalere la sicurezza dei cittadini. Il regolamento del verde è da considerare come il vademecum per preservare e accrescere gli spazi verdi in città. Legambiente, in ogni caso, vigilerà per una corretta applicazione delle norme in esso codificate e continuerà a promuovere la creazione di nuovi spazi verdi, la difesa di quelli esistenti e la piantumazione di nuove alberature".