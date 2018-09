Pregiudicato va a spasso in Corso Indipendenza: arrestato per evasione

Giacomo Mandrà è stato arrestato dalla polizia per evasione dai domiciliari. Gli agenti delle volanti lo hanno notato in Corso Indipendenza, riconoscendo al volo la sua faccia nota. Hanno quindi messo in atto un controllo su strada ed è emerso che l'uomo sarebbe dovuto essere in casa in quanto condannato agli arresti domiciliari. Il pm di turno ha disposto il ripristino della misura cautelare.