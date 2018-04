A Catania arriva Supermercato24, il servizio di spesa online con consegna a domicilio in giornata e anche entro un'ora!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Ospiti improvvisi a cena e non hai tempo di fare la spesa? Vuoi provare la comodità della spesa online ma non vuoi rinunciare alla qualità del tuo supermercato di fiducia? Da oggi Supermercato24, l’innovativa piattaforma per la spesa online con consegna a domicilio, si espande anche al Sud e debutta a Catania con il suo nuovo modo tutto italiano di fare la spesa ovunque da Pc o da cellulare, che coniuga servizio, comodità e risparmio di tempo. Supermercato24 è l’innovativa piattaforma per la spesa online, che mette direttamente in contatto chi desidera ricevere la spesa con persone – i personal shopper – che la fanno fisicamente al loro posto. I clienti hanno la possibilità di scegliere il loro supermercato di fiducia, i prodotti da acquistare tra quelli del punto vendita selezionato e quelli in offerta sulla piattaforma, per poi farsi consegnare il tutto all’indirizzo desiderato nella fascia oraria preferita (in giornata e anche entro un’ora), pagando con carta di credito, Apple Pay o Paypal. Indipendentemente dall’importo speso il costo di consegna sarà di soli 4,90 euro. Per il suo arrivo nel sud Italia, Supermercato24 ha il piacere di offrire e a tutti i catanesi che faranno la spesa online la prima consegna gratuita. Basterà inserire il codice sconto CATANIAS24 al momento dell’ordine (offerta valida fino al 30 aprile 2018) Fare la spesa con Supermercato24 è semplice: • Occorre collegarsi al sito www.supermercato24.it e accede al servizio • Inserire il proprio CAP scegliere il supermercato e fare la spesa online • il personal shopper si recherà a fare la spesa nel supermercato indicato e la consegnerà all’indirizzo e all’orario concordato al momento dell’ordine. Supermercato24 è operativo in 22 province italiane in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e in oltre 400 comuni, e sta crescendo velocemente grazie ai plus offerti: il nuovo modo tutto italiano per fare la spesa online ovunque da pc o tramite l’app, la consegna in giornata, la garanzia del fresco e del supermercato di fiducia!