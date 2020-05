Catania delivery: lo spazio web pensato dai cittadini a sostegno del commercio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

È su un gruppo Facebook – da un’iniziativa privata di due professioniste del digital - che prende vita Catania Delivery, che vuole dare supporto ai commercianti costretti ad abbassare le saracinesche. Un sostegno virtuale ma anche concreto all’economia delle piccole e medie attività che in questo periodo hanno dovuto adattarsi ad un nuovo modo di lavorare, un “luogo digitale” gratuito in cui l’esercente incontra il potenziale cliente attraverso post e foto in cui descrivere i servizi offerti, le condizioni di consegna e altre informazioni utili. L’idea – nata sulla scia del progetto omonimo #LivornoDelivery, realizzato a Livorno nel mese di Marzo – è stata raccolta con entusiasmo: ad oggi il gruppo catanese conta più di 2000 utenti, tra commercianti che aggiornano quotidianamente menù e offerte e clienti che formulano domande, richieste o lasciano recensioni e ringraziamenti. Tra i post spiccano iniziative private di piccole attività organizzate in autonomia e aggiornamenti di realtà più strutturate che si avvalgono di piattaforme tematiche per ordini e consegne. Il progetto – totalmente gratuito sia per i commercianti che per i cittadini – segue poche e semplici regole per chi ne fa parte: essere trasparenti sui costi dei prodotti/servizi, fornire tutte le informazioni utili all’utente, osservare le norme ministeriali e il rispetto dei componenti del gruppo. A portarlo avanti – tra piante e fiori, pizze e granite, toner per stampanti e tanto altro - è la felicità di poter essere d’aiuto al prossimo: ciascuno può contribuire al sorriso di qualcun altro, ciascuno può sostenere un’attività del nostro territorio. Un sorriso ed un piccolo aiuto, adesso, sono preziosi più che mai! Angela Mirabile Federica Di Chiara #CataniaDelivery https://www.facebook.com/groups/cataniadelivery/

