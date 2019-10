Catania tra le regine del cibo "take away"

Cibo d'asporto e pasti pronti: un business in continua crescita. Lo dicono gli ultimi dati con circa 38mila imprese attive sul territorio nazionale, con la crescita nell'ultimo dell'uno per cento e circa 112mila lavoratori. Ad avere più imprese sono le grandi città come Roma, circa 3mila, Napoli, Milano e Torino. Catania si posiziona subito dietro Bologna con 836 imprese contro le 839 della città romagnola.

"La ristorazione senza somministrazione - ha detto Annarita Granata, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che ha elaborato i dati - è un settore in cui convivono forme tradizionali di preparazione dei cibi da asporto come le rosticcerie e altre emergenti, innovative nel prodotto e nel servizio. L'importante in ogni caso è mantenere alta la qualità dell'offerta valorizzando anche il territorio e i suoi prodotti, in un settore come quello del food che rappresenta una delle eccellenze del made in Italy nel mondo''.