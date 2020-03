Cgil, Cisl e Uil solidali con il Sindaco per le minacce ricevute sui social

Piena solidarietà al sindaco di Catania, in merito ad un video con pesanti minacce postato sui social, viene espressa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl attraverso i segretari provinciali che condannano con tutta la loro forza qualsiasi gesto o espressione lesiva della dignità.

“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, forse una guerra invisibile che assomiglia tanto alle battaglie del passato ma senza armi, non possiamo metterci l’uno contro l’altro ma dobbiamo collaborare, rispettando le regole, informandoci e dando fiducia a chi ci rappresenta. A tal proposito le istituzioni stanno facendo di tutto proprio per garantire la pubblica incolumità e venire incontro alla cittadinanza: nel caso specifico il primo cittadino ha dimostrato estrema sensibilità verso la popolazione spostando anche il pagamento della Tari nonostante le ben note difficoltà del Comune. Sindaco che ha deciso di avere con noi sindacati un colloquio costante: sono diverse le videoconferenze che vengono fatte proprio per garantire un dialogo continuo per il bene di cittadini e lavoratori. Adesso tocca a noi tutti collaborare e rimanendo a casa possiamo tutelare noi stessi e gli altri e aiutare la collettività. Come sempre restiamo anche noi sindacati a disposizione dei nostri iscritti perché nessuno va lasciato solo. Anche in campo sanitario si stanno facendo sforzi importanti per reperire nuovi posti letto, convertire strutture a covid-hospital. Senza dimenticare che proprio il sindaco ha manifestato attenzione anche per i soggetti svantaggiati. Solo uniti possiamo vincere questa battaglia”.