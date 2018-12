Palagonia, chiusa al transuto la provinciale 113 per lavori

Chiusura totale al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, della strada provinciale 113 nel tratto in corrispondenza dalla Sp 181, al termine della Sp 132, dal 3 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 per lavori urgenti di manutenzione straordinaria. L’ordinanza diramata dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania è necessaria per consentire in condizioni di massima sicurezza l’esecuzione dei lavori di sistemazione della carreggiata stradale. La deroga riguarda esclusivamente i mezzi di soccorso e di cantiere.

Il percorso alternativo sarà dirottato, in entrambi i sensi di marcia, lungo la strada statale 385 e lungo le strade provinciali 132 e 181. La segnaletica necessaria sarà predisposta dall’impresa aggiudicataria dell’appalto dei lavori.