Troppi clienti pregiudicati: chiuso un chiosco a San Cristoforo

L’attività di accertamento e controllo svolta dai carabinieri di Piazza Dante, ha messo nei guai i titolari di un chiosco posto all’angolo tra via Della Concordia e piazza Caduti del Mare. Era diventato luogo di aggregazione e ritrovo di pregiudicati per droga e reati contro il patrimonio. L'indagine dei militari ha consentito di richiedere al questore l’emissione del decreto di sospensione dell’attività nei termini previsti dalla legge per 15 giorni.