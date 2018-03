Clan Cappello, confiscati beni per un milione di euro ad Antonio Fichera

Maxi confisca patrimoniale da parte della Dia etnea al patrimonio di beni immobili, del valore di un milione di euro, appartenente a Antonino Fichera, 73enne pluripregiudicato, ritenuto vicino al clan Cappello.

Il decreto di confisca ha confermato il quadro probatorio già condiviso dal tribunale di Catania nel 2016, quando fu emesso il sequestro patrimoniale su proposta della Procura. Gli approfonditi e complessi accertamenti patrimoniali degli investigatori della Dia hanno fatto emergere come Antonino Fichera, soggetto ritenuto pericoloso socialmente per reati patrimoniali e in materia d'armi commessi già a partire dalle fine gli anni ’60, avesse accumulato insieme alla famiglia un grande patrimonio, per il quale è emersa una notevole sproporzione tra le fonti dichiarate e i beni direttamente o indirettamente posseduti.

Fichera è inoltre considerato un soggetto vicino alla famiglia mafiosa dei Cappello e ha già numerosi precedenti penali per urto, ricettazione, porto abusivo di armi, associazione per delinquere, estorsione ed omicidio. Per quest’ultimo reato il 73enne era stato arrestato nel 2013 e si trovava attualmente detenuto ai domiciliari. Sarebbe stato infatti l'esecutore materiale, il 26 agosto 2008, insieme a Roberto Campisi, affiliato alla famiglia dei Cursoti milanesi, dell'omicidio di Mario Mauceri, detto Mario U’ Lintinisi, legato alla cosca rivale "Sciuto – Tigna”. Fichera riteneva che Mauceri fosse stato coinvolto, per averlo attirato in un agguato, dell’uccisione del figlio, Sebastiano Fichera, che era proprio un affiliato della cosca "Sciuto – Tigna”.

Il patrimonio confiscato è costituito da uno stacco di terreno unitamente all’edificio esistente, composto da diverse unità immobiliari destinate a residenza e garage che si sviluppa su quattro elevazioni fuori terra.