Arriva il Clean Day all'istituto Duca degli Abruzzi di Catania

Gli studenti del politecnicno del mare Duca degli Abruzzi questa mattina hanno pulito il cortile interno e le classi dell'istituto del viale Artale D'Alagona. Una iniziativa voluta dalla dirigente Brigida Morsellino. “Si tratta di un evento a cui hanno partecipato anche insegnanti e personale scolastico. Tutti uniti con il preciso obiettivo di avere un istituto più pulito e curato. La scuola è la casa dei nostri alunni e come tale va curata e preservata da certi atteggiamenti incivili. In questo contesto - continua la dirigente - occorre essere propositivi per ottenere i risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti: un segnale molto semplice e assolutamente efficace”.

Piccole e grandi attenzioni per tutelare la scuola perché molti problemi di decoro e pulizia si risolvono con il buonsenso e un’adeguata coscienza civica. Questo il messaggio recepito dagli studenti che per l'intera mattinata “armati” di sacchi di plastica, scope, rastrelli e palette si sono rimboccati le mani per ripulire l’intero plesso.

Giovani volontari per dare l’esempio ai loro coetanei e lanciare un messaggio improntato sulla cura e sul decoro del bene pubblico. Perché il degrado e la maleducazione si combatte anche con piccoli gesti di quotidiana civiltà.