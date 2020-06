Cocaina in auto, tenta di eludere il controllo: arrestato

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 53enne catanese Roberto Palamidesi, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’incessante attività di prevenzione nei nevralgici crocevia nel comprensorio palagonese continua a fornire positivi riscontri, soprattutto per ciò che concerne l’attività di contrasto ai reati in materia di droga. In piena notte, l’equipaggio di una gazzella stava effettuando un posto di controllo sulla strada statele 417 in località Gornalunga del comune di Ramacca, quando i militari hanno visto una Fiat Grande Punto passare ad alta velocità e il cui guidatore, appena notata la presenza dei carabinieri, ha avuto un attimo di esitazione con l’istintiva reazione a rallentare l’andatura per effettuare un’inversione di marcia, poi comunque non attuata. Ovvio l’intervento dei militari che hanno imposto l’alt al conducente dell’autovettura il quale ha manifestato un evidente nervosismo che ben presto ha avuto la sua motivazione perché, sotto il sedile anteriore del passeggero, hanno trovato una pietra di cocaina del peso di circa 90 grammi custodita all’interno di più involucri di cartone e cellophane. I militari, per velocizzare le procedure, si sono avvalsi della collaborazione dei loro colleghi della Compagnia di Catania Piazza Dante per l’effettuazione di una perquisizione al domicilio dell’uomo, in via Missori, dove, a completamento dell’attività, hanno trovato il medesimo materiale per il confezionamento analogo utilizzato dal Palamidesi per confezionare la droga già sequestrata. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.